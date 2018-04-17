На Донбассе прошли мощные бои: Украина понесла потери

Во вторник, 17 апреля, в зоне АТО на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и еще двое бойцов получили ранения.

Террористы "Л/ДНР" совершили 21 обстрел позиций ВСУ, информирует пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"На луганском направлении с запрещенной 152 мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия противник обстрелял наши укрепления вблизи Зайцево. Кроме этого, с 120 мм минометов оккупанты вели огонь по защитникам Троицкого, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитниках Луганского", - написано в сводке.

"На донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия агрессор обстрелял наши позиции в районе Гнутово. Кроме этого, минометы калибра 82 мм и гранатометы противник применил по защитникам Новотроицкого, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - по защитникам Авдеевки и Шахты "Бутовка", а вооружение БМП - под Павлополем", - рассказали в штабе АТО.

Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали позиции сил АТО вблизи Водяного, а из стрелкового оружия - в районе Опытного и Широкино.

Как писал "Обозреватель", ранее в "ДНР" рассказали о жарком бое на Донбассе.