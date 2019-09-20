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20 сентября • обновлено в 20:33
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Война за независимость: на Донбассе ранены трое защитников

1.3т Читать материал на украинском

В зоне проведения ООС на Донбассе получили ранения еще трое бойцов ВСУ.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба Операции объединенных сил, в пятницу, 20 сентября, террористы 10 раз обстреляли позиции украинских защитников.

Оккупанты применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие, открывали огонь вблизи Новотроицкого, Новогнатовки, Красногоровки, Марьинки, Водяного, Павлополя, Новолуганского, Крымского и Южного.

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"В течение текущих суток три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Война за независимость: на Донбассе ранены трое защитников

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Родионовка Ростовской области России заметили колонну тяжелой бронетехники. Она находится буквально в 15 км от границы с Украиной.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сегодня и день ясный и шмаки рагу из рагулей хорошее.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Всё-таки дали ВСУшным далбаящурам просрать-ся.Куда пропал Штефан дырявый, опять в запой ушёл,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
С начала месяца на навоз пошло ВСУшных алкашей 26-200 54-300.
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Драго Кувалда, о, навозный счетовод приперся
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