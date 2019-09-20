Война за независимость: на Донбассе ранены трое защитников

В зоне проведения ООС на Донбассе получили ранения еще трое бойцов ВСУ.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба Операции объединенных сил, в пятницу, 20 сентября, террористы 10 раз обстреляли позиции украинских защитников.

Оккупанты применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие, открывали огонь вблизи Новотроицкого, Новогнатовки, Красногоровки, Марьинки, Водяного, Павлополя, Новолуганского, Крымского и Южного.

"В течение текущих суток три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Родионовка Ростовской области России заметили колонну тяжелой бронетехники. Она находится буквально в 15 км от границы с Украиной.

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