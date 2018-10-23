На Донбассе прошла кровавая бойня: ВСУ понесли потери

Во вторник, 23 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Как сообщается в Facebook на странице пресс-центра штаба ООС, в течение суток террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, Марьинки, Старогнатовки и Гнутово", - написано в сводке.

Отмечается, что бойцам ВСУ пришлось "употребляли адекватные меры во всех случаях ведения огня противником".

"Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - добавили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне офицер ВСУ рассказал о колоссальных потерях в рядах террористов за последние дни на Донбассе.