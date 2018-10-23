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На Донбассе прошла кровавая бойня: ВСУ понесли потери

11.5тЧитать материал на украинском

Во вторник, 23 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Как сообщается в Facebook на странице пресс-центра штаба ООС, в течение суток террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, Марьинки, Старогнатовки и Гнутово", - написано в сводке.

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Отмечается, что бойцам ВСУ пришлось "употребляли адекватные меры во всех случаях ведения огня противником".

"Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - добавили в штабе ООС.

ВСУ понесли потери на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне офицер ВСУ рассказал о колоссальных потерях в рядах террористов за последние дни на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Гиднюк Майдан
Гиднюк Майдан
Интересно,когда дети наших олигархов поедут в Донбасс защищать от ахрессора жителей Донбасса?Что то не видно там детей ни гаранта,ни начальника генштаба,ни председателя правительства,ни спикера зРады.
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Файбер Моня
Файбер Моня
-1 нацист. Good job!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
О!А вчеpа кудахтали о ползучей пеpемоге..Как только где то пеpемога-на следующий день кого то хоpонят..Что там Штиpлиц молчит?Котоpый Штефан?Может это ему дупу зацепило?
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