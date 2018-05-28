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На Донбассе пропал морпех ВСУ: в штабе ООС сделали противоречивое заявление

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Пропавший во время боя в зоне проведения ООС на Донбассе украинский военнослужащий из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ так и не вернулся в свою часть, и его поиски продолжаются.

В воскресенье, 27 мая, пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты заявила, что боец пропал "во время короткого боестолкновения на Мариупольском направлении".

Позже представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец заявил, что "по состоянию на 8:00 была информация, что военнослужащий, который пропал, найден и его жизни ничего не угрожает".

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Шубец сообщил, что потерявший связь с подразделением морпех сам вернулся в бригаду, но позже в комментарии "112 Украина" опроверг эту информацию, заявив, что его на самом деле еще не нашли.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Донбассе также пропали двое украинских военных. Есть вероятность, что они могли попасть в плен.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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