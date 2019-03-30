На Донбассе пролилась кровь в "день тишины": стало известно об "ответке" ВСУ

В субботу, 30 марта, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ранен один защитник Украины.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что с начала суток и по состоянию на 18:00 террористы "Л/ДНР" дважды обстреляли украинские позиции.

Это произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" — в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески. Российские наемники оба раза использовали стрелковое оружие.

"Подразделения, которые обстрелял противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери оккупантов уточняются", — сказано в сводке.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", — подытожено в сообщении пресс-службы.

Напомним, в пятницу, 29 марта, террористы "Л/ДНР" 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил — десантник из Черновцов Дмитрий Костенюк — погиб, еще двое воинов ВСУ получили ранения.

28 марта российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. Потерь среди украинских защитников не было. Ответным огнем трех оккупантов ранило.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луганской области боевая группа К-2 с 54-й бригады полностью уничтожила командный пункт террористов.

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