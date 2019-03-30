|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

На Донбассе пролилась кровь в "день тишины": стало известно об "ответке" ВСУ

422Читать материал на украинском

В субботу, 30 марта, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ранен один защитник Украины.

Об этом информирует пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что с начала суток и по состоянию на 18:00 террористы "Л/ДНР" дважды обстреляли украинские позиции.

Это произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" — в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески. Российские наемники оба раза использовали стрелковое оружие.

Новости
Разгромлены! На видео попал мощный удар ВСУ по "Л/ДНР" на передовой
На Донбассе пролилась кровь в "день тишины": стало известно об "ответке" ВСУ

"Подразделения, которые обстрелял противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери оккупантов уточняются", — сказано в сводке.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", — подытожено в сообщении пресс-службы.

Напомним, в пятницу, 29 марта, террористы "Л/ДНР" 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил — десантник из Черновцов Дмитрий Костенюк — погиб, еще двое воинов ВСУ получили ранения.

28 марта российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. Потерь среди украинских защитников не было. Ответным огнем трех оккупантов ранило.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луганской области боевая группа К-2 с 54-й бригады полностью уничтожила командный пункт террористов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНРООСВооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения