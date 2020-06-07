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7 июня • обновлено в 12:52
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На Донбассе произошли обвалы породы на двух шахтах: есть жертва

2.3т
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На двух оккупированных шахтах в Донецкой области произошли обвалы породы, есть погибший и пострадавшие.

Как сообщает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на так называемое "МЧС ДНР", один человек погиб и еще один получил травмы из-за обвала в шахте "Холодная балка" в Макеевке.

Горняк погиб из-за обвала породы на шахте в Макеевке

Горняк погиб из-за обвала породы на шахте в Макеевке

ДАН

"На шахте "Холодная балка" предприятия "Макеевуголь" из-за выпавшей из кровли породы погиб горнорабочий 1983 года рождения. Еще один шахтер 1976 года рождения получил травмы, он поднят на поверхность и доставлен в городскую больницу", – говорится в сообщении.

Еще один горняк попал под обвал породы на шахте "Комсомолец Донбасса" в городе Кировское к северо-востоку от Донецка. Пострадавший доставлен в больницу Енакиево.

Как сообщал OBOZREVATEL, на частной шахте возле Шахтерска, который контролируют террористы "ДНР", 28 февраля взорвался метан. Два человека погибли.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНР ДНР шахты Донбасс
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