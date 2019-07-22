На Донбассе произошла трагедия: погибли украинские воины

Двое украинских воинов погибли на Донбассе, еще двое получили ранения в воскресение, 21 июля, в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook. При этом за прошедшие сутки один оккупант погиб и двое были ранены.

"21 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов", – отметили в ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз:

вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Л/ДНР" неудачно атаковали ВСУ на Донбассе. У врага шесть раненых.

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