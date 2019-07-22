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На Донбассе произошла трагедия: погибли украинские воины

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Двое украинских воинов погибли на Донбассе, еще двое получили ранения в воскресение, 21 июля, в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook. При этом за прошедшие сутки один оккупант погиб и двое были ранены.

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"21 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов", – отметили в ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз:

  • вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Л/ДНР" неудачно атаковали ВСУ на Донбассе. У врага шесть раненых.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
все там будете...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Войну некогда заканчивать, в стране выборы, затем коалиции, избрание премьера... К зиме начнут работать.
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hunt andres
hunt andres
Трагедия за транедией. Начинает походить на фарс. Может, уберетесь уже с Донбасса? Трагедии закончатся.
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