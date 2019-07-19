На Донбассе произошла трагедия: погибли украинские воины

Вечером в пятницу, 19 июля, на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих из подразделений 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила.

Это произошло около 19:30 на северных окраинах оккупированного Донецка, сообщает ТСН со ссылкой на собственного корреспондента Александра Моторного.

Пресс-служба ООС на странице в Facebook информирует, что трагедия случилась при проведении инженерных работ по оборудованию блиндажа. Украинские воины погибли от враждебного снайперского огня.

"Один из военнослужащих был эвакуирован с места обстрела, получил домедицинскую помощь и был доставлен в ближайшую районную больницу, где от полученного ранения скончался.

Другой военнослужащий получил пулевое ранение в сторону и руку, пытаясь спасти боевого собрата, и вынести его на носилках из зоны обстрела. От поражения вражеской пулей он погиб на месте", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. Потери Украины на Донбассе Соцсети

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих. Светлая память воинам!" – добавила пресс-служба.

Отметим, в сводке ООС за 19 июля, опубликованной ранее, о раненных и убитых еще не сообщалось. Указывалось, что террористы трижды нарушали режим прекращения огня.

Как писал OBOZREVATEL:

Трехсторонняя контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе в ходе заседания в Минске. Оно будет объявлено в ночь на 21 июля.

В группе подчеркнули, что рассчитывают на установление "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного" прекращения огня.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что перемирие может быть устойчивым и долгосрочным.

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