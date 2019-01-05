На Донбассе произошла смертельная трагедия с мирными жителями: что случилось

На Донбассе 5 января на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" и "Майорск" в ожидании перехода из оккупированных районов на подконтрольную Украине территорию умерли 2 человека.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook, первая трагедия случилась в 9.45 в сервисной зоне на КПВВ "Станица Луганская". При оформлении документов на переход 65-летнему мужчине, который незадолго до этого подошел к КПВВ, стало плохо со здоровьем, и он потерял сознание.

"Немедленно украинскими пограничниками были вызваны медицинский представитель Красного Креста и карета скорой помощи. К сожалению, с прибытием врачей, им оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Предварительный диагноз: остановка сердца", - говорится в сообщении.

В 11.00 на КПВВ "Майорск" 79-летняя женщина, прибывшая с временно оккупированных территорий, пожаловалась украинским пограничникам на ухудшение состояния здоровья. Оперативно прибывшие сотрудники одной из профильных общественных организаций по оказанию медицинской помощи провели срочные реанимационные мероприятия, но не смогли спасти жизнь человека.

zi.dn.ua

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что искусственное создание длинных очередей и неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск в который раз подвергает опасности мирное население, среди которых, в основном пожилые люди. Люди отправляются за пенсиями и социальными выплатами, однако этот путь иногда опасен", - подчеркнули в пресс-службе.

Украинская сторона СЦКК призвала оккупационную администрацию и вооруженные формирования РФ "не пренебрегать нормами международного гуманитарного права по обеспечению благоприятных условий для здоровья и жизни гражданского населения".

Как сообщал ObozTV, ранее участник АТО Глеб Бабич дал прогноз относительно судьбы вооруженного конфликта на Донбассе в 2019 году.