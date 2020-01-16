На Донбассе прогремел взрыв: ранен 12-летний мальчик

На оккупированной территории Луганской области при взрыве неустановленного взрывного устройства получил ранение 12-летний ребенок.

Несчастный случай произошел еще на прошлой неделе. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за четверг, 16 января, передает BAGNET.

Отмечается, что несовершеннолетнего мальчика с осколочными ранениями лица доставили в одно из луганских медучреждений 12 января, из временно неподконтрольного Украине Миусинска (62 км от Луганска).

На Донбассе в результате взрыва ранен 12-летний мальчик

По оценке врачей, ребенок получил ранение в результате срабатывания взрывного устройства. При этом команде СММ медработники сообщили об этом только через два дня, 14 января.

Позже наблюдатели выяснили детали инцидента. Как рассказала им мать мальчика, недалеко от их дома в западной части Миусинска (приблизительно в 2 км к северо-западу от полигона) ее сын нашел похожий на трубку предмет длиной 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался.

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