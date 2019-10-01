На Донбассе произойдет новое разведение войск: в ОБСЕ назвали дату

Разведение сил и средств обеих сторон на Донбассе у городов Петровское и Золотое Луганской области начнется в понедельник, 7 октября.
Об этом, как передает "Интерфакс-Украина", 1 октября заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Украине Мартин Сайдик.
"Трехсторонний контактной группе удалось определить конкретную дату – 7 октября – для обновления разведения сил и средств на участках Золотое и Петровское", – сказал спецпредставитель ОБСЕ.
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Корреспондент.net
По его словам, и этот шаг, и подписание "формулы Штайнмайера" были сделаны по требованию "нормандской четверки".
"Я надеюсь, этим ТКГ содействует дальнейшей работе в "нормандском формате", – добавил Сайдик.
Отметим, о достижении договоренностей по разведению сил в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Как писал OBOZREVATEL, в конце июня разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской на Донбассе, что подтвердила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
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