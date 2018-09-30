На Донбассе прогремел взрыв: погибли трое детей

На Донбассе в оккупированной террористами "ДНР" Горловке прогремел мощный взрыв, в результате погибли дети.

Как сообщает Telegram-канал Inside Donetsk со ссылкой на т.н. "мэра" оккупированного города, взрыв произошел "в посадке возле нулевого блокпоста". В результате, трое детей погибли один в тяжелом состоянии госпитализирован.

Также сообщается, что, по предварительной информации, произошел "взрыв штатного боеприпаса типа МОН" (противопехотная осколочная мина – ред.).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Марьинке Донецкой области во дворе частного дома прогремел мощный взрыв, вследствие которого пострадали два человека. Взрыв прогремел после того, как один из мужчин наступил во дворе на неизвестный предмет.