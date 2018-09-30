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На Донбассе прогремел взрыв: погибли трое детей

29.6тЧитать материал на украинском

На Донбассе в оккупированной террористами "ДНР" Горловке прогремел мощный взрыв, в результате погибли дети.

Как сообщает Telegram-канал Inside Donetsk со ссылкой на т.н. "мэра" оккупированного города, взрыв произошел "в посадке возле нулевого блокпоста". В результате, трое детей погибли один в тяжелом состоянии госпитализирован.

Также сообщается, что, по предварительной информации, произошел "взрыв штатного боеприпаса типа МОН" (противопехотная осколочная мина – ред.).

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Марьинке Донецкой области во дворе частного дома прогремел мощный взрыв, вследствие которого пострадали два человека. Взрыв прогремел после того, как один из мужчин наступил во дворе на неизвестный предмет.

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Донецка и Донецкой областиВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
ДНРНовости ДНР
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Anti-banderos
Anti-banderos
Укры все же до банального терроризма докатились. Да если бы ДНР надо было, у вас бы давно куевское метро взлетело. Но терроризм, по ходу, идет от куева. Перед выборами, обострение ситуации понятно.
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Скала Богдан
Скала Богдан
Anti-banderos, до захара не хочеш, він тобі б багато що розказав
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Скала Богдан
Скала Богдан
Во підери обдроченці, вже дітей не пожаліли, щоб принести жертву путіну.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Будь ты проклята до скончания веков , мерзкая Украина с её поганым ублюдочным народцем.
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2 из 6 ответов | показать все
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Днепр Андрей, в очередной раз подтверждаете реноме жалкого опущенного всеми народца -хуесоса, которому абсолютно по свой засранной жопе гибнут где дети по вашей вине или нет. Всеми презираемый ублюдочный народец -скот, вымираемый и поэтому сильно смердящий на последнем своём издыхании.
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Сухова Дарья
Сухова Дарья
Бандерлогов Сократ, Да этот олежка итак сидит на России и оттуда тявкает.
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