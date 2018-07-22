На Донбассе прогремел мощный взрыв: все подробности

Во дворе частного дома в Марьинке Донецкой области в воскресенье, 22 июля, прогремел взрыв, вследствие которого пострадали два мужчины.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области. Отмечается, что хозяин со своим знакомым приехали в дом, в котором временно не проживают из-за постоянных обстрелов. Они хотели проверить, все ли вещи на местах. Один из мужчин наступил во дворе на неизвестный предмет, после чего прогремел взрыв.

Мужчины 45 и 43 лет с осколочными ранениями госпитализированы в больницу Курахово. Их жизни ничто не угрожает.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

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