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На Донбассе при загадочных обстоятельствах погибли двое военных

1.3тЧитать материал на украинском

В Донецкой области при странных обстоятельствах погибли двое военных Вооруженных сил Украины.

Тела погибших нашли в частном доме села Калиново Покровского района. Военные служили в части, которая дислоцируется в данном населенном пункте, сообщает УНН.

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Один из них, майор, найден с огнестрельным ранением в голову. У второго убитого – множественные ушибы головы. На месте преступления также обнаружен пистолет "Макарова".

На данный момент обстоятельства смерти военных устанавливаются. Предварительно установлено, что погибшие вместе выпивали и между ними возник конфликт.

ВСУ

ВСУ

ГолосUA

Полиция начала расследование по ст. 115 – умышленное убийство. Военная прокуратура Донецкого региона осуществляет процессуальное руководства расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на дороге около леса автомобиль сбил украинского военного.

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gotsman dawid
gotsman dawid
это белка
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
На месте преступления также обнаружен пистолет "Макарова". Если пистолет не рядом с трупом, значит двойное убийство. Если пистолет под трупом, значит пьяная бытовуха ...
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Приятная новость...алкаши
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