На Донбассе при загадочных обстоятельствах погибли двое военных

В Донецкой области при странных обстоятельствах погибли двое военных Вооруженных сил Украины.
Тела погибших нашли в частном доме села Калиново Покровского района. Военные служили в части, которая дислоцируется в данном населенном пункте, сообщает УНН.
Один из них, майор, найден с огнестрельным ранением в голову. У второго убитого – множественные ушибы головы. На месте преступления также обнаружен пистолет "Макарова".
На данный момент обстоятельства смерти военных устанавливаются. Предварительно установлено, что погибшие вместе выпивали и между ними возник конфликт.
ВСУ
ГолосUA
Полиция начала расследование по ст. 115 – умышленное убийство. Военная прокуратура Донецкого региона осуществляет процессуальное руководства расследования.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на дороге около леса автомобиль сбил украинского военного.
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