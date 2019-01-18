На Донбассе при загадочных обстоятельствах погибли двое военных

В Донецкой области при странных обстоятельствах погибли двое военных Вооруженных сил Украины.

Тела погибших нашли в частном доме села Калиново Покровского района. Военные служили в части, которая дислоцируется в данном населенном пункте, сообщает УНН.

Один из них, майор, найден с огнестрельным ранением в голову. У второго убитого – множественные ушибы головы. На месте преступления также обнаружен пистолет "Макарова".

На данный момент обстоятельства смерти военных устанавливаются. Предварительно установлено, что погибшие вместе выпивали и между ними возник конфликт.

ВСУ ГолосUA

Полиция начала расследование по ст. 115 – умышленное убийство. Военная прокуратура Донецкого региона осуществляет процессуальное руководства расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на дороге около леса автомобиль сбил украинского военного.

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