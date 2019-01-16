МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Путин завез на Донбасс новейшее вооружение: что известно

Читать материал на украинском

Россия завезла на оккупированные территории Донбасса экспериментальные образцы нового вооружения. В частности, это средства для борьбы с беспилотниками.

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные разведки. По словам спикера, российская армия усиливает свою деятельность на Донбассе.

Путин завез на Донбасс новейшее вооружение: что известно

Среди всего прочего, в ОРДЛО из РФ прибывают специально подготовленные разведчики, из террористов формируются новые диверсионно-разведывательные группы, подчеркнули в Минобороны.

Новости
Штурмовать и выселять: ветеран АТО предложил радикально решить вопрос Донбасса

Также для оснащения разведывательных подразделений российских оккупационных войск в "Л/ДНР" привезли новейшие разработки технических средств разведки и экспериментальные образцы оружия, сообщил Гуцуляк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтРоссийская военная угрозаВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссияДНРНовости ЛНРНовости ДонбассаООСвойнаКонфликт
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
9
5
Смешно
3
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Бздите кастрюлеголовые? И правильно делаете)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pankratov Andrey
Pankratov Andrey
Кожедуб Руслан, жди!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Дубожоп Руслан, Кончай бухать!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украина готова к войне с росийскими выплядками окупантами!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pankratov Andrey
Pankratov Andrey
Кожедуб Руслан, в атакууу!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги