Путин завез на Донбасс новейшее вооружение: что известно

Россия завезла на оккупированные территории Донбасса экспериментальные образцы нового вооружения. В частности, это средства для борьбы с беспилотниками.

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные разведки. По словам спикера, российская армия усиливает свою деятельность на Донбассе.

Среди всего прочего, в ОРДЛО из РФ прибывают специально подготовленные разведчики, из террористов формируются новые диверсионно-разведывательные группы, подчеркнули в Минобороны.

Также для оснащения разведывательных подразделений российских оккупационных войск в "Л/ДНР" привезли новейшие разработки технических средств разведки и экспериментальные образцы оружия, сообщил Гуцуляк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В "ДНР" заявили, что Украина планирует осуществить химическую атакуна оккупированные территории, с помощью диверсии на заводе "Стирол".

Террористы утверждали, что химатаку ВСУ готовят при участии военнослужащих Великобритании.

В украинской разведке прояснили ситуацию, уточнив: подобными заявлениями террористы прикрывают собственные планы по взрыву на "Стироле", который может привести к крупномасштабной экологической катастрофе в ОРДЛО.

Совфед РФ поспешил откреститься от планов по химической атаке, утверждая, что информация украинских разведслужб "нелепа".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!