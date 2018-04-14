На Донбассе потроллили террористов флагом Украины: опубликованы фото

Активисты запустили в небо флаг Украины со стороны Светлодарска в Донецкой области в сторону оккупированной Горловки.

"В общем, все получилось! Флаг поднялся мгновенно и очень быстро полетел в сторону Горловки. На какое-то время он завис в небе, и мы смотрели на него уже с противоположного берега, пытаясь разгадать маневры. Заодно послушали выстрелы. Да, они снова попытались это сделать. И не раз", – написала пользователь Ирина Макеевская на своей странице в Facebook.

По ее словам, флаг полетел в Травневое и долго покружил над Горловкой. А террористы, увидев его, пытались сбить, однако у них ничего не получилось.

"Снова сбить пытались из крупного. Люди видели. Много людей видело, как потом уходил на Донецк. А еще люди собирали и прятали за пазуху листовки, которые просто рассыпались в небе и сыпались не пачкой, а поштучно. На немалой территории. Над Горловкой. В связи с этим орки подняли на уши все, что могли поднять, чтобы собрать. Не получится", – отметила она.

Она поблагодарила всех, кто принимал участие в мероприятии.

"Завтра пообещали прислать фото того, что нашли и сохранили. Это супер здорово! Все здорово настолько, что просто сложно описать словами. Спасибо всем, кто принимал участие (шары, деньги, гелий со скидкой, пошив флага. Вместе - сила! Слава Украине", – резюмировала Макеевская.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве засветилась фанатка Путина.