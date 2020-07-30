На Донбассе умер военный ВСУ. Фото

Алексей Титофф Расследования 09:19, 30.07.2020 Обновлено: 10:36, 30.07.2020

На Донбассе в зоне проведения Операции объедененных сил умер украинский военный Артур Бахнар.

Военнослужащий скончался 28 июля в районе Новогнатовки Донецкой области. Об этом в Faсebook сообщила Виктория Ковальская.

"Погиб в районе Новогнатовки Бахнар Артур Викторович 15.10.1983 года. Сегодня (29 июля – ред.) привезли в Энергодар. Власти города не встретили, ни сочувствия родным. Завтра (30 июля – Ред.) в 10:00 прощание у морга", – говорится в сообщении.

Артур Бахнар
Faсebook\Виктория Ковальская

В комментариях Ковальская добавила, что никто не знает обстоятельства гибели Бахнара и "родные в шоке".

Однако ветеран АТО Мирослав Гай в Facebook написал, что Бахнар умер в результате отека головного мозга.

"Да, действительно, к сожалению он умер. Но эта потеря небоевая. Я видел справку из больницы, не выкладываю ее по этическим причинам, там личные данные бойца. Причина смерти: отек головного мозга, неустановленной этиологии. Травм головы нет", – отметил он.

Ветеран АТО и волонтер Андрей Рымарук в соцсети также подтвердил, что Бахнар умер не в бою.

"На самом деле бойцов двое и потеря эта не боевая! Повторяю – не боевая! Причина смерти – это отдельная тема. Подобных случаев сожалению вдоволь, проводится следствие", – написал он.

Авто с погибшим военным
Faсebook\Виктория Ковальская
Faсebook\Виктория Ковальская

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