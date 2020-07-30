На Донбассе умер военный ВСУ. Фото
На Донбассе в зоне проведения Операции объедененных сил умер украинский военный Артур Бахнар.
Военнослужащий скончался 28 июля в районе Новогнатовки Донецкой области. Об этом в Faсebook сообщила Виктория Ковальская.
"Погиб в районе Новогнатовки Бахнар Артур Викторович 15.10.1983 года. Сегодня (29 июля – ред.) привезли в Энергодар. Власти города не встретили, ни сочувствия родным. Завтра (30 июля – Ред.) в 10:00 прощание у морга", – говорится в сообщении.
В комментариях Ковальская добавила, что никто не знает обстоятельства гибели Бахнара и "родные в шоке".
Однако ветеран АТО Мирослав Гай в Facebook написал, что Бахнар умер в результате отека головного мозга.
"Да, действительно, к сожалению он умер. Но эта потеря небоевая. Я видел справку из больницы, не выкладываю ее по этическим причинам, там личные данные бойца. Причина смерти: отек головного мозга, неустановленной этиологии. Травм головы нет", – отметил он.
Ветеран АТО и волонтер Андрей Рымарук в соцсети также подтвердил, что Бахнар умер не в бою.
"На самом деле бойцов двое и потеря эта не боевая! Повторяю – не боевая! Причина смерти – это отдельная тема. Подобных случаев сожалению вдоволь, проводится следствие", – написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе начал действовать в полночь 27 июля.
Договоренность о нем была достигнута 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) в формате видеоконференции.
Впрочем, российские оккупационные войска сразу нарушили режим тишины и в течение 27 июля трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
Украина информирует о срыве перемирия террористами на Донбассе СММ ОБСЕ, а также своих международных партнеров.
28 июля российские террористы на Донбассе снова нарушили режим тишины и осуществили обстрел позиций украинских защитников.