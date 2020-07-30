На Донбассе в зоне проведения ООС при невыясненных обстоятельствах погиб украинский военный Артур Бахнар.

Военнослужащий погиб 28 июля в районе Новогнатовки Донецкой области. Об этом в Faсebook сообщила Виктория Ковальская.

"Погиб в районе Новогнатовка Бахнар Артур Викторович 15.10.1983 года. Сегодня (29 июля – ред.) привезли в Энергодар. Власти города не встретила, ни сочувствия родным. Завтра (30 июля – Ред.) в 10:00 прощание у морга", – говорится в сообщении.

Артур Бахнар Faсebook\Виктория Ковальская

Ковальская отметила, что по официальным сообщениям министра обороны Руслана Хомчак на Донбассе за последние дни не было потерь среди ВСУ.

"Хомчак отчитывается Зеленскому, что ни раненого и убитого ... Это теперь так будут хоронить наших ребят?" – подчеркнула украинка.

В комментариях Ковальская добавила, что никто не знает обстоятельства гибели Бахнар и "родные в шоке".

Авто с погибшим военным Faсebook\Виктория Ковальская

На Донбассе после "перемирия" погиб военный ВСУ: обстоятельств смерти никто не знает. Фото Faсebook\Виктория Ковальская

На Донбассе после "перемирия" погиб военный ВСУ: обстоятельств смерти никто не знает. Фото

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