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На Донбассе после "перемирия" погиб военный ВСУ: обстоятельств смерти никто не знает. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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На Донбассе после 'перемирия' погиб военный ВСУ: обстоятельств смерти никто не знает. Фото

На Донбассе в зоне проведения ООС при невыясненных обстоятельствах погиб украинский военный Артур Бахнар.

Военнослужащий погиб 28 июля в районе Новогнатовки Донецкой области. Об этом в Faсebook сообщила Виктория Ковальская.

"Погиб в районе Новогнатовка Бахнар Артур Викторович 15.10.1983 года. Сегодня (29 июля – ред.) привезли в Энергодар. Власти города не встретила, ни сочувствия родным. Завтра (30 июля – Ред.) в 10:00 прощание у морга", – говорится в сообщении.

Артур Бахнар

Артур Бахнар Faсebook\Виктория Ковальская

Ковальская отметила, что по официальным сообщениям министра обороны Руслана Хомчак на Донбассе за последние дни не было потерь среди ВСУ.

"Хомчак отчитывается Зеленскому, что ни раненого и убитого ... Это теперь так будут хоронить наших ребят?" – подчеркнула украинка.

В комментариях Ковальская добавила, что никто не знает обстоятельства гибели Бахнар и "родные в шоке".

Авто с погибшим военным

Авто с погибшим военным Faсebook\Виктория Ковальская

На Донбассе после "перемирия" погиб военный ВСУ: обстоятельств смерти никто не знает. Фото

На Донбассе после "перемирия" погиб военный ВСУ: обстоятельств смерти никто не знает. Фото Faсebook\Виктория Ковальская

На Донбассе после "перемирия" погиб военный ВСУ: обстоятельств смерти никто не знает. Фото

На Донбассе после "перемирия" погиб военный ВСУ: обстоятельств смерти никто не знает. Фото

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УкраинаВойна на ДонбассеВооруженные силы УкраиныООСпогибли военные
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