На Донбассе после "перемирия" погиб военный ВСУ: обстоятельств смерти никто не знает. Фото
На Донбассе в зоне проведения ООС при невыясненных обстоятельствах погиб украинский военный Артур Бахнар.
Военнослужащий погиб 28 июля в районе Новогнатовки Донецкой области. Об этом в Faсebook сообщила Виктория Ковальская.
"Погиб в районе Новогнатовка Бахнар Артур Викторович 15.10.1983 года. Сегодня (29 июля – ред.) привезли в Энергодар. Власти города не встретила, ни сочувствия родным. Завтра (30 июля – Ред.) в 10:00 прощание у морга", – говорится в сообщении.
Артур Бахнар Faсebook\Виктория Ковальская
Ковальская отметила, что по официальным сообщениям министра обороны Руслана Хомчак на Донбассе за последние дни не было потерь среди ВСУ.
"Хомчак отчитывается Зеленскому, что ни раненого и убитого ... Это теперь так будут хоронить наших ребят?" – подчеркнула украинка.
В комментариях Ковальская добавила, что никто не знает обстоятельства гибели Бахнар и "родные в шоке".
Авто с погибшим военным Faсebook\Виктория Ковальская
На Донбассе после "перемирия" погиб военный ВСУ: обстоятельств смерти никто не знает. Фото Faсebook\Виктория Ковальская
На Донбассе после "перемирия" погиб военный ВСУ: обстоятельств смерти никто не знает. Фото
Как сообщал OBOZREVATEL:
Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе начал действовать в полночь 27 июля.
Договоренность о нем была достигнута 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) в формате видеоконференции.
Впрочем, российские оккупационные войска сразу нарушили режим тишины и в течение 27 июля трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
Украина информирует о срыве перемирия террористами на Донбассе СММ ОБСЕ, а также своих международных партнеров.
28 июля российские террористы на Донбассе снова нарушили режим тишины и осуществили обстрел позиций украинских защитников.