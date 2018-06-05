На Донбассе попал в аварию один из главарей "ДНР"

На Донбассе попал в ДТП один из главарей террористов "ДНР" Владимир Жога с позывным "Воха".

Как информируют "Ведомости Донбасса", об этом сообщили местные пользователи в социальных сетях.

Жога является "командиром" незаконного вооруженного формирования "Спарта", которым до ликвидации руководил известный террорист "Моторола".

Отмечается, что "Воха" выжил в результате аварии, однако более подробной информации о его состоянии и самом ДТП пока что нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно о загадочном исчезновении главного конкурента главаря "ДНР" Александра Захарченко.