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26 февраля • обновлено в 10:37
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На Донбассе поймали пособника оккупантов Путина

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На блокпосту возле поселка Волноваха Донецкой области воины Национальной гвардии Украины задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с российскими оккупантами.

Как сообщается на официальной странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook, он попал в руки к украинским защитникам 24 февраля во время проверки автобуса сообщением Новотроицкое – Мариуполь.

Задержание

Задержание

"Днепр Час"

"При осмотре граждан и установления личных данных было выявлено, что один из пассажиров находится в розыске и подозревается в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями (участие в незаконных вооруженных формированиях). Данного гражданина передано работникам Национальной полиции", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины НГУ на Луганщине также задержали местного жителя, который был членом незаконных вооруженных формирований оккупантов. Он пытался пересечь блокпост вблизи Городища, но был передан правоохранителям.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Национальная гвардия
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фил филька
фил филька
шо? опять украинцы задержали украинца?)) вот такие случаи и подрывают ваш и без того расшатанный авторитет пред европартнерами)
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