На Донбассе поймали пособника оккупантов Путина

На блокпосту возле поселка Волноваха Донецкой области воины Национальной гвардии Украины задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с российскими оккупантами.

Как сообщается на официальной странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook, он попал в руки к украинским защитникам 24 февраля во время проверки автобуса сообщением Новотроицкое – Мариуполь.

Задержание "Днепр Час"

"При осмотре граждан и установления личных данных было выявлено, что один из пассажиров находится в розыске и подозревается в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями (участие в незаконных вооруженных формированиях). Данного гражданина передано работникам Национальной полиции", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины НГУ на Луганщине также задержали местного жителя, который был членом незаконных вооруженных формирований оккупантов. Он пытался пересечь блокпост вблизи Городища, но был передан правоохранителям.

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