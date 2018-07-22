На Донбассе поймали фаната "русского мира": опубликованы фото

На Донбассе в пункте пропуска "Марьинка" бойцы Объединенных сил задержали сторонника террористов, члена так называемого "казачества ДНР".

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, 22 июля на КПВВ "Марьинка" при осмотре автомобиля Toyota Corolla был обнаружен тайник, где находились документы с символикой "ДНР", оформленные на жителя Донецка гражданина К., а именно: служебное удостоверение "Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР "Казачество ДНР", знак качества "Народный контролёр общественного движения "Донецкая республика" и членский билет общественного движения "Донецкая республика".

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facebook.com/pressjfo.news

Гражданин К. предложил деньги сотрудникам Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы в размере 1000 грн за неразглашение факта обнаружения документов с символикой "ДНР". Факт предложения предоставления гражданином К. взятки задокументирован.

"Поскольку в действиях гражданина К. усматриваются признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 369 Уголовного кодекса Украины, материалы по данному факту переданы работникам Национальной полиции для принятия решения согласно действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители в Харькове поймали вооруженного "ДНРовца", который хотел подорвать поезд.