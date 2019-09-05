В войне за независимость погибли тысячи украинцев: в МИД озвучили свежие данные

С начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году по сентябрь 2019 года погибли 14 тысяч украинцев.

Такую статистику на своей странице в Twitter по случаю годовщины подписания Минского протокола о прекращении огня на востоке Украины обнародовал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"5 лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 000 наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", – написал он.

Пристайко назвал число жертв войны на Донбассе

Напомним, в январе 2019 года в ООН заявили, что война на Донбассе забрала жизни от 12800 до 13000 украинцев.

5 years ago #Russia signed the #Minsk Protocol. Since then we have lost 14.000 of our people. Russia has not implemented any of its commitments.

We are working hard with our partners to secure a real breakthrough in the peaceful settlement. 24/7. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 5, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что с начала 2019 года по состоянию на 23 августа Объединенные силы потеряли на Донбассе 71 военнослужащего, 31 из них – после вступления президента Владимира Зеленского на пост главнокомандующего ВСУ.

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