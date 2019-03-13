|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

На Донбассе погибли два бойца ВСУ от взрыва гранаты: что известно

1.5тЧитать материал на украинском

В районе проведения Операции Объединенных сил в результате взрыва гранаты в блиндаже двое украинских военных погибли, один получил ранение.

Об этом сообщил источник в Национальной полиции Украины, передает УНИАН.

По словам собеседника, инцидент произошел около полуночи 11 марта вблизи села Невельское Ясиноватского района.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

На Донбассе погибли два бойца ВСУ от взрыва гранаты: что известно

"День"

Новости
"Укр*пы продвинулись!" На Донбассе поднялась паника из-за мощи ВСУ

Источник добавил, что проводятся следственные действия с целью установить, было ли это умышленное убийство или несчастный случай. Следствие будут проводить следователи военной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 12 марта возобновились боевые столкновения. Российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям наших войск, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
11
1
Смешно
1
Интересно
10
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Marozov nikolay
Marozov nikolay
Обезьяны и граната. Правильный заголовок.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Очередные аватары решили по синьке гранату разобрать!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения