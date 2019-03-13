На Донбассе погибли два бойца ВСУ от взрыва гранаты: что известно

В районе проведения Операции Объединенных сил в результате взрыва гранаты в блиндаже двое украинских военных погибли, один получил ранение.

Об этом сообщил источник в Национальной полиции Украины, передает УНИАН.

По словам собеседника, инцидент произошел около полуночи 11 марта вблизи села Невельское Ясиноватского района.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

"День"

Источник добавил, что проводятся следственные действия с целью установить, было ли это умышленное убийство или несчастный случай. Следствие будут проводить следователи военной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 12 марта возобновились боевые столкновения. Российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям наших войск, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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