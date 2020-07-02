На Донбассе погибли более 3 тысяч воинов ВСУ: озвучена печальная статистика
На Донбассе в войне с Россией погибли 3094 военных ВСУ, ранения получили почти 12 тысяч защитников.
Об этом сообщил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ, передает Укринформ.
"Защищая свою независимость и территориальную целостность в противостоянии российской агрессии, моя страна вынуждена платить ужасную цену. Вследствие вооруженного конфликта, развязанного Россией, уже погибло 3094 и ранено почти 12 тысяч защитников Украины", – сказал он.
Голопатюк добавил, что на войне погибли 3353 гражданских лиц, а боле 7 тысяч получили ранения. Также около 1,8 млн украинцев покинули свои дома и вынуждены были переселиться.
"Впервые после Второй мировой войны осуществлена попытка изменить устойчивый международный порядок в Европе, в том числе военными средствами... Не на периферии мира или в темные времена средневековья, а в центре Европы и в начале 21 века", – подчеркнул военный.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года российские террористы "Л/ДНР" на Донбассе понесли большие потери живой силы и техники.