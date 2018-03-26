На Донбассе погиб защитник Украины: нашлись личные фото АТОшника

В результате обстрела позиций ВСУ боевиками "ДНР" на Донбассе погиб боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Ковнацкий.

Как сообщили в штабе АТО, защитник Украины погиб в районе шахты Бутовка Донецкой области. Ковнацкий 1995 года рождения являлся жителем поселка городского типа Пулины Житомирской области.

"В апреле 2016 г. Ковнацкий подписал контракт и ушел служить. Дома парня ждали мать, брат и сестра, отец с семьей не проживает", - заявил глава Пулинской РГА Виктор Байда, передает "Житомир.info".

В сети удалось найти личные фотографии погибшего Героя.

Как сообщал "Обозреватель", трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась в Минске о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.