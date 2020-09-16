На Донбассе погиб воин ВСУ: стала известна причина

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 16 сентября погиб воин ВСУ. Трагедия произошла вблизи Новотошковского в результате неосторожного обращения с гранатой.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС в Facebook. Там отметили, что обстоятельства инцидента выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады, где нес службу защитник, и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что касается соблюдения условий перемирия, то, как заверили в штабе ООС, ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским подразделениями. Воины продолжают неуклонно соблюдать режим прекращения огня и добросовестно выполнять задачи по назначению.

За прошедшие сутки, 15 сентября, было зафиксировано три нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Причепиловка. В сторону наших позиций враг совершил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Поскольку огневая провокация не представляла угрозы защитникам, то украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

В то же время в районе временно оккупированного населенного пункта Калиновое враг выполнял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Попасной.

А недалеко от населенного пункта Водяное обнаружен пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Беспилотник был обезврежен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы. Это сделало невозможным его дальнейшее применение.

Кроме того, во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Воин получил ранения средней степени тяжести.

Также в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих. Всех раненых доставили в лечебные учреждения, их состояние – стабильное и удовлетворительное.

С начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Катериновка вооруженные подразделения Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате выстрела нет. Что касается потерь террористов, то они, по данным офицера ВСУ Анатолия Штефана (Штирилица), были, однако небоевые.

"Потери российско-оккупационных войск 15 сентября составили: один человек – безвозвратные (200) – 1 (9 ОМСП, небоевой, обстоятельства уточняются)", – написал он на своем Telegram-канале.

"Украинские защитники придерживаются условий прекращения огня и готовы адекватно реагировать на любые провокационные действия противника", – заверили армейцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября под Шумами Донецкой области на растяжке подорвался полковник ВСУ Александр Апполонов и пресс-секретарь подразделения морпехов Виктор Залевский. Оба защитника находились в указанном районе с целью стандартной проверки ситуации.