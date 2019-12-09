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9 декабря • обновлено в 10:15
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На Донбассе погиб воин ВСУ: появились фото Героя

1.5т
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На Донбассе во время вражеского обстрела погиб воин 72 бригады Черных Запорожцев ВСУ, младший сержант Дмитрий Темный.

Трагедия произошла 7 декабря, сообщается на официальной странице 72 бригады в Facebook. Побратимы Героя опубликовали его фото и выразили слова сочувствия в связи с гибелью защитника.

"Вследствие вражеского обстрела оборвалась жизнь нашего боевого побратима, надежного друга, воина бригады Черных Запорожцев, младшего сержанта Темного Дмитрия Викторовича. Невосполнимая потеря для каждого из нас. Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким Димы. Низко склоняем головы в печали! Вечная память Герою!" – написали сослуживцы военного.

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Также фотографии погибшего Героя опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Лилия Рагуцкая. "Дмитрий Викторович Темный. 72 ОМБр. Вечная слава", – подписала она их.

Дмитрий Темный (впереди)

Дмитрий Темный (впереди)

Facebook Лилии Рагуцкой

Дмитрий Темный (справа)

Дмитрий Темный (справа)

Facebook Лилии Рагуцкой

Дмитрий Темный

Дмитрий Темный

Facebook 72 бригады ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 7 декабря трагически оборвалась жизнь водителя разведывательного взвода 2-го батальона 95-й бригады Игоря Волынца –позывной Енот.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ну и рожа тупая, интеллектом не обезображенная. Раньше были байки про "чёрного дембеля", сейчас чёрные запорожцы. Немытые, что-ли?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Вы воины хотите флагами все кладбища украины утыкать.
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