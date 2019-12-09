На Донбассе погиб воин ВСУ: появились фото Героя

На Донбассе во время вражеского обстрела погиб воин 72 бригады Черных Запорожцев ВСУ, младший сержант Дмитрий Темный.

Трагедия произошла 7 декабря, сообщается на официальной странице 72 бригады в Facebook. Побратимы Героя опубликовали его фото и выразили слова сочувствия в связи с гибелью защитника.

"Вследствие вражеского обстрела оборвалась жизнь нашего боевого побратима, надежного друга, воина бригады Черных Запорожцев, младшего сержанта Темного Дмитрия Викторовича. Невосполнимая потеря для каждого из нас. Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким Димы. Низко склоняем головы в печали! Вечная память Герою!" – написали сослуживцы военного.

Также фотографии погибшего Героя опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Лилия Рагуцкая. "Дмитрий Викторович Темный. 72 ОМБр. Вечная слава", – подписала она их.

Дмитрий Темный (впереди) Facebook Лилии Рагуцкой

Дмитрий Темный (справа) Facebook Лилии Рагуцкой

Дмитрий Темный Facebook 72 бригады ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 7 декабря трагически оборвалась жизнь водителя разведывательного взвода 2-го батальона 95-й бригады Игоря Волынца –позывной Енот.

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