На Донбассе погиб воин ВСУ: оккупанты устроили кровавые обстрелы

В пятницу, 30 августа, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, это произошло в результате прицельного вражеского огня.

"С грустью сообщаем, что с начала суток Объединенные силы потерпели невосполнимую утрату – в результате прицельных вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий", – отмечается в сводке.

В целом по состоянию на 12:00 30 августа украинскими защитниками зафиксировано четыре прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Все они были совершены по направлению к оккупированной Ужовке в сторону позиций защитников Водяного.

Погиб воин ВСУ "ДонПресс"

Сначала оккупанты нарушили режим тишины после 01:00 ночи, применив стрелковое оружие. Далее, около 09:00, было зафиксировано ведение враждебного снайперского огня.

После 09:35 украинские воины зафиксировали разрывы четырех вражеских мин калибра 82 мм, а в 10:40 российско-оккупационные войска ввели в действие миномет уже 120-го калибра, выпустив четыре боеприпаса.

Ситуация в зоне ООС Сайт Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 августа погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов. Он скончался в результате обстрела вблизи оккупированной Горловки (Донецкая область).

25 августа также погиб морской пехотинец ВСУ, 20-летний Виталий Собко, еще три воина ВСУ (из 24 и 72-й бригад) получили ранения.

Известный украинский врач, основатель проекта "Коллаборанты, которые бывают в Украине" Александр Чернов сообщил, что террористы "ДНР" обстреляли позиции ВСУ в ответ на потери в своих рядах. Он связал информацию об обстрелах с гибелью Курбатова.

28 августа командира "Айдара" похоронили в родном Северодонецке на Луганщине.

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