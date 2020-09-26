На Донбассе погиб воин с Прикарпатья. Фото Героя
В зоне Операции Объединенных сил погиб 26-летний воин ВСУ из Ивано-Франковской области Сергей Огинский. Его не стало 26 сентября.
О трагедии написал на личной странице в Facebook глава Долинской ОТУ Владимир Гаразд. По его словам, парень был старшим солдатом 14-й бригады ВСУ, которая дислоцируется в Луганской области.
"Сергей еще раньше отслужил срочную службу, а не так давно, в июне 2020 года, решил пойти добровольцем на фронт, сказав родной сестренке Ире Бойчук, что это его призвание... Вечная и светлая память Герою! Соболезнования семье, близким и побратимам" , – отметил Гаразд.
Он также рассказал, что поминальные мероприятия и похороны защитника состоятся 28 сентября в 12:00 по адресу г. Долина, ул. Полюляка, 6/2.
Отметим, что причина гибели молодого воина неизвестна. Поскольку, согласно сводке штаба ООС, боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников 25 сентября и с начала суток 26 сентября не было.
Как сообщал OBOZREVATEL:
24 сентября умер 38-летний морской пехотинец ВСУ Константин Оверко. Он получил тяжелое снайперское ранение еще 20 июня.
Мужчина перенес более 30 сложных операций, из-за ранения у него развился желчный перитонит.
У Героя остались мама, младший брат и дочь, которую он любил больше всего.