На Донбассе погиб воин с Прикарпатья. Фото Героя

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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  • Сергей Огинский ушел на фронт добровольно

  • Он был родом из города Долина

  • По данным штаба ООС, боевых потерь в рядах защитников в последнее время не было

Сергей Огинский погиб на Донбассе

В зоне Операции Объединенных сил погиб 26-летний воин ВСУ из Ивано-Франковской области Сергей Огинский. Его не стало 26 сентября.

О трагедии написал на личной странице в Facebook глава Долинской ОТУ Владимир Гаразд. По его словам, парень был старшим солдатом 14-й бригады ВСУ, которая дислоцируется в Луганской области.

Сергей Огинский погиб на Донбассе.

"Сергей еще раньше отслужил срочную службу, а не так давно, в июне 2020 года, решил пойти добровольцем на фронт, сказав родной сестренке Ире Бойчук, что это его призвание... Вечная и светлая память Герою! Соболезнования семье, близким и побратимам" , – отметил Гаразд.

Он также рассказал, что поминальные мероприятия и похороны защитника состоятся 28 сентября в 12:00. по адресу г. Долина, ул. Полюляка, 6/2.

Воин служил в 14 бригаде ВСУ.

Погиб Сергей Огинский

Отметим, что причина гибели молодого воина неизвестна. Поскольку, согласно сводке штаба ООС, боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников 25 сентября и с начала суток 26 сентября не было.

ООС

ООС

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