''Верен Украине до последнего вздоха'': на Донбассе погиб украинский воин

На Донбассе погиб украинский военный Владимир Лысаковский, он был старшим матросом.

Об этом в Facebook сообщает Командование морской пехоты ВМС ВСУ. Отмечается, что 11 апреля Владимир получил ранения вследствие вражеского обстрела вблизи Гранитного Донецкой области.

Его сразу госпитализировали, и за него уже начали бороться медики. Однако спасти Лысаковского не удалось, его ранение было несовместимо с жизнью.

"До последнего вздоха Владимир оставался верен украинскому народу, своим боевым собратьям, клятве морского пехотинца - быть отважным воином, преданным защитником, истинным побратимом", - говорится в сообщении.

По информации издания "Сегодня", мужчине было 30 лет, он был пулеметчиком. В апреле 2015 года Лысаковского мобилизовали в ВСУ, а в июле 2017 года его уволили в запас, после чего мужчина снова пошел на фронт.

Владимир Лисаковский Facebook

Владимир Лисаковский Facebook

Владимир жил в Кривом Озере Николаевской области. До войны на Донбассе учился на юриста в Национальном университете Государственной налоговой службы Украины, а в октябре 2011 года его призвали на срочную военную службу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля на Донбассе в зоне проведения ООС погиб боец-доброволец ​​Первой Отдельной штурмовой роты ДУК ПС Роман Федоришин.

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