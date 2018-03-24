На Донбассе погиб украинский воин: все подробности

На Донбассе 24 марта погиб украинский военнослужащий.
Об этом сообщается на странице в Facebook пресс-центра штаба АТО.
Предварительной причиной гибели называют неосторожное обращение с боеприпасами.
"Сегодня в одной из бригад, которая выполняет задания на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации, в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил несовместимые с жизнью ранения один военнослужащий", - говорится в сообщении.
Кроме того, один военный получил ранение. Он доставлен в больницу.
Правоохранители выясняют подробности трагедии.
Как сообщал "Обозреватель", 17 марта в результате трагического случая погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения.
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