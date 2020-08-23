На Донбассе погиб украинский военный: обстоятельства неизвестны

В Луганской области погиб украинский военный, старший лейтенант Владимир Рудик, который был уроженцем Тернопольской области.

Обстоятельства гибели мужчины выясняются. Золотниковский сельский совет Теребовлянского района на своем сайте подтвердил смерть воина и огласил Дни траура 22-24 августа. Причины смерти украинца не указано.

В сообщении сказано, что Рудик Владимир Владимирович, 20.03.1989 года рождения, трагически погиб во время военной службы в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской области.

Сельский совет выразил соболезнования родителям, сестре, родным и близким мужчины.

Предварительно, военный погиб 22 августа. Как сообщил в Facebook Сергей Сердюк, возможно, Рудик получил пулевое ранение в результате выстрела снайпера, однако официального подтверждения этому нет.

Владимир Рудик. Facebook / Сергей Сердюк

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Как писал OBOZREVATEL, в штабе ООС сообщили, что на Донбассе в воскресенье, 23 августа, был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников.