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15 января • обновлено в 19:58
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На Донбассе погиб украинский военный: террористы устроили масштабный обстрел

1.4т
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В среду, 15 января, вооруженные формирования Российской Федерации уже девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем, минометов, а также гранатометов, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Сведения опубликовали на странице "Операция объедененных сил" в Facebook.

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Карта

Карта

mediarnbo.org

Кроме этого, в зоне ООС присутствовала снайперская активность. Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно недалеко от населенного пункта Пески, вблизи Васильевки, два раза рядом с населенным пунктом Павлополь и рядом с Авдеевкой.

Обстрелы в ООС

Обстрелы в ООС

5 канал

Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Светлодарска, недалеко от населенного пункта Орехово и рядом с Новотошковским.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на 14 января в районе Широкино Донецкой области сгорела база волонтеров-парамедиков, которые помогали Операции Объединенных сил на Донбассе. В результате огонь уничтожил все накопленные запасы лекарств и другое ценное имущество

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
погибли военные террористы "ДНР" ООС
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Шесть лет уже... по ра xoxлaм вдоль дорог оборудовать постоянные посты со стоящими на коленях "патриотами". Xoxло-шлюxи вдоль российских трасс такие посты давно установили, правда, стоят не на коленях, а на локтях - им так привычнее.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Если был масштабный обстрел, значит где-то лежат смердят остальные ссаные херой.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Семнадцатый смердячий с начала месяца , ещё пару подранков,за сегодня.
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Mega Death
Mega Death
Драго Кувалда, Это только по Обозу))) А сколько еще не озвучили? Можно еще столько же прибавить))
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