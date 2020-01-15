На Донбассе погиб украинский военный: террористы устроили масштабный обстрел

В среду, 15 января, вооруженные формирования Российской Федерации уже девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем, минометов, а также гранатометов, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Сведения опубликовали на странице "Операция объедененных сил" в Facebook.

Карта mediarnbo.org

Кроме этого, в зоне ООС присутствовала снайперская активность. Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно недалеко от населенного пункта Пески, вблизи Васильевки, два раза рядом с населенным пунктом Павлополь и рядом с Авдеевкой.

Обстрелы в ООС 5 канал

Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Светлодарска, недалеко от населенного пункта Орехово и рядом с Новотошковским.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на 14 января в районе Широкино Донецкой области сгорела база волонтеров-парамедиков, которые помогали Операции Объединенных сил на Донбассе. В результате огонь уничтожил все накопленные запасы лекарств и другое ценное имущество

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