На Донбассе погиб украинский военнослужащий: названо имя

В субботу, 28 апреля, в районе поселка Новоайдар Луганской области погиб украинский военнослужащий.

25-летний Константин Паршенко - военнослужащий 11-го понтонно-мостового батальона 48-й инженерной бригады, умер во время выполнения служебного задания, пишет Цензор.НЕТ.

Константин Паршенко - уроженец села Рудковцы Новоушицкого района Хмельницкой области. Военнослужащий проживал в Каменец-Подольськом.

Константин Паршенко Цензор.НЕТ

О времени и дате, когда Константина Паршенко проведут в последний путь, пока неизвестно.

Как сообщал "Обозреватель", в субботу, 28 апреля, в зоне АТО на Донбассе российско-оккупационные войска совершили 21 обстрел позиций украинских военнослужащих.