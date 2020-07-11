На Донбассе погиб украинский офицер и известный волонтер Майдана Матвеев

На Донбассе в зоне проведения ООС под вражескими обстрелами погиб украинский военный, младший лейтенант Тарас Матвеев из Жидачевского района Львовской области.

Об этом в Facebook сообщил военный комиссар Львовского областного военного комиссариата Александр Тищенко.

"Молодой офицер, у которого все в жизни должно быть впереди. Он защищал украинский народ от врагов, чтобы звуки взрывов и свист пуль для нас не были знакомы. Но вражеская мина забрала его от нас. Война продолжается и безжалостно забирает жизни лучших сыновей Украины. Приношу искренние соболезнования семье погибшего героя и разделяю всю горечь потери", – говорится в сообщении.

Тарас Матвеев

Отметим, что Матвеев был основателем "Поисковой инициативы Майдана" – группы, которая занималась поисками пропавших и неизвестных убитых на Майдане людей.

"Наша гордость. Один из лучших сыновей Украины. Активист, волонтер, эффективный депутат, воин. Слова Тараса, которые останутся надолго: "Пока дышу, надеюсь! Я долго молчал и слушал. Пока стало невыносимо молчать. Пишу, потому что имею долг. Перед совестью и людьми, которых уважаю. Последние 5 лет я не знаю покоя. Начиная от Майдана, транзитом через волонтерское и добровольческое движение, участие в самоуправлении и вплоть до нынешней службы в ВСУ", – сказано на Facebook-странице "Национальный музей Революции Достоинства".

Тарас Матвеев на Донбассе

Отмечается, что Матвеев добровольно пошел служить в армию, чтобы защищать Украину.

"Я сознательно выбрал путь постоянных потрясений и вызовов, отвергнув прежний образ жизни, медийную карьеру и даже давние мечты. ...Я пошатнулся, но не упал. Все еще в берцах в пыли и при деле. До последнего надеюсь, что украинцы не разменяют свободу на серебренники и не побоятся ответственности за свои поступки", – вспоминала слова военного Ирина Моряк.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля в зоне проведения ООС на Донбассе под вражескими обстрелами погиб украинский военный и еще трое получили ранения.