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15 сентября • обновлено в 16:52
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На Донбассе погиб украинский герой: названо имя

2.1т Читать материал на украинском

В воскресенье, 15 сентября, на Донбассе погиб украинский военнослужащий Михаил Цимбалистый.

Об этом сообщает пресс-служба Хоростковского городского совета (Тернопольская область).

"В связи с гибелью бойца ВСУ 15-16 сентября объявлены днями траура", – говорится в заявлении.

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На Донбассе погиб украинский герой

На Донбассе погиб украинский герой

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Также указано, что военнослужащий родом из села Увисла. Встречать его тело с передовой будут вечером в воскресенье, 15 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе погибли два морпеха – прапорщик Николай Обуховский и матрос Александр Линчевский.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС Донбасс Новости Донбасса
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Еще одна мразота майданутая подохла. Ура!
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4
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Пигин Макс
Пигин Макс
Земля стекловатой.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Траур на украине не должен прекращаться...
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