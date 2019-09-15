На Донбассе погиб украинский герой: названо имя

В воскресенье, 15 сентября, на Донбассе погиб украинский военнослужащий Михаил Цимбалистый.

Об этом сообщает пресс-служба Хоростковского городского совета (Тернопольская область).

"В связи с гибелью бойца ВСУ 15-16 сентября объявлены днями траура", – говорится в заявлении.

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Также указано, что военнослужащий родом из села Увисла. Встречать его тело с передовой будут вечером в воскресенье, 15 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе погибли два морпеха – прапорщик Николай Обуховский и матрос Александр Линчевский.

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