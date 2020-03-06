На Донбассе в пятницу, 6 марта, от минно-взрывной травмы скончался лейтенант Вооруженных сил Украины Дмитрий Борисович Фирсов с позывным "Фирс".

Об этом в Facebook сообщила 93-я бригада ВСУ Холодный Яр. Командир взвода механизированного батальона погиб во время выполнения боевого задания.

"5 января ему исполнилось 40 лет. До войны "Фирс" вместе с семьей жил в Донецке. С начала оккупации Донбасса российскими террористами взял в руки оружие и пошел защищать родную землю.

Сначала был добровольцем в батальоне "Донбасс", а через несколько месяцев перешел в 93-ю бригаду, которая стала для него родным домом в прямом и переносном смысле. Ведь в графе "домашний адрес" он отмечал номер нашей воинской части", – сказано в сообщении.

На Донбассе погиб воин ВСУ Дмитрий Фирсов Коллаж

Хоронить Героя будут в понедельник, 9 марта, в Виннице, где сейчас живет его семья. Церемония прощания начнется в 11:00 в Доме офицеров.

"Все началось, когда мы вместе эвакуировали наших ребят из Иловайского котла в составе батальона "Донбасс". Затем, в конце октября, мы попали в 93-ю бригаду. 11 января 2015-го мы зашли в Донецкий аэропорт. "Фирс" был чрезвычайно фартовый, я вообще удивляюсь, как он тогда выжил!

Еще мы воевали в окрестностях Донецкого аэропорта. Вместе с ним принимали высоту 93-17. Это так называемый "Муравейник" – насыпь возле взлетной полосы ДАПа. Ее держали "сепары", а мы их оттуда выбили. До сих пор взлетная полоса контролируется украинскими войсками с этой высоты. Он был настоящим воином. Ушел на фронт обычным солдатом, но затем дослужился до офицера", – рассказал о погибшем побратим Дмитрий с позывным "Грач".

Дмитрий Фирсов facebook.com/93OMBr

"Это был бесшабашный человек, в хорошем смысле этого слова. Он был смелый, бесстрашный. Прекрасно владел искусством войны.

Во время боев в Невельском Донецкой области он уже взрывался в БМП на противотанковой мине. Но тогда был только контужен. Это было летом 2015 года. Затем, осенью, на том же направлении во время разведывательного выхода он снова взорвался – тогда повредил ногу и глаз. Тогда один боец ​​погиб – мой командир взвода – Андрей Фигурный с позывным "Лем". А "Фирс" получил ранения", – вспомнил сослуживец с позывным "Слон".

Дмитрий Фирсов (сидит в центре) facebook.com/93OMBr

Он добавил, что потом больше года воевал с "Фирсом" в Крымском у Бахмутской трассы. Дмитрий также держал оборону в районе н.п. Новотроицкое, Новоселовка Вторая.

Дмитрий Фирсов участвовал в международных учениях ORBITAL и Combined Resolve.

"Я даже не представляю, можно ли вообще заменить такого человека. Это был мотивированный офицер, патриот, воевавший с первых лет войны, обученный управлять людьми и техникой", – сказал о гибели бойца командир бригады полковник Дмитрий Брижинский.

Как писал OBOZREVATEL, в Черниговской области в пятницу, 6 марта, похоронили погибшего на Донбассе 25-летнего украинского воина Владимира Викторовича Черненко.

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