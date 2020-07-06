На Донбассе погиб наемник из России. Фото

В зоне боевых действий на Донбассе погиб российский террорист "ДНР" Иван "Зубик" Зубов из Набережных Челнов (РФ).

Об этом на своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, боевик скончался 29 июня, но обстоятельства гибели пока неизвестны.

Террорист Иван Зубов Telegram-канал Анатолия Штефана

Террорист фотографировался на фоне военной техники Telegram-канал Анатолия Штефана

"200 бригада. 29.06.2020 года Иван "Зубик" Зубов из города Набережные Челны пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Обстоятельства и степень участия требуют уточнения", – написал защитник.

Судя по скриншоту страницы оккупанта в соцсети, он активно делился фотографиями в форме и на фоне военной техники. Также в его профиле было указано, что он входит в состав "Волжского казачьего войска". Вероятно, на Донбассе он воевал в рядах так называемых "казаков".

Сообщение о гибели оккупанта "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штефана

Страница боевика в соцсети Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Штефан сообщил о гибели еще двух террористов "Л/ДНР" – Богдана Босунчана и Рината Ахмадуллина, который якобы неудачно упал на проходной КПП.