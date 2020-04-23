На Донбассе погиб молодой военный ВСУ: названо имя Героя

В четверг, 23 апреля, на Донбассе погиб 33-летний украинский военный Андрей Алешин.

Боец ВСУ проходил службу в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде, передает Zaxid.net.

Глава организации Союза ветеранов АТО в Славском, Львовской области Игорь Ферин сообщил, что похороны планируют провести в воскресенье, 26 апреля.

На Донбассе погиб военный ВСУ

Андрей Алешин родился в 1987 году. Его трехлетний контракт должен был завершиться в июне 2020 года. У погибшего остались жена и родители.

Андрей Алешин Varta1

Напомним, что пресс-центр ООС сообщил, что 23 апреля вооруженные формирования РФ на Донбассе коварно обстреляли позиции Объединенных сил Украины, ранив двух военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 22 апреля восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, за что и поплатились – по данным разведки, воины наших подразделений ранили двух наемников.

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