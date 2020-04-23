Главная Новости
23 апреля • обновлено в 17:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Донбассе погиб молодой военный ВСУ: названо имя Героя

1.1т
Читать материал на украинском

В четверг, 23 апреля, на Донбассе погиб 33-летний украинский военный Андрей Алешин.

Боец ВСУ проходил службу в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде, передает Zaxid.net.

Глава организации Союза ветеранов АТО в Славском, Львовской области Игорь Ферин сообщил, что похороны планируют провести в воскресенье, 26 апреля.

На Донбассе погиб военный ВСУ

На Донбассе погиб военный ВСУ

Андрей Алешин родился в 1987 году. Его трехлетний контракт должен был завершиться в июне 2020 года. У погибшего остались жена и родители.

Андрей Алешин

Андрей Алешин

Varta1

Напомним, что пресс-центр ООС сообщил, что 23 апреля вооруженные формирования РФ на Донбассе коварно обстреляли позиции Объединенных сил Украины, ранив двух военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 22 апреля восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, за что и поплатились – по данным разведки, воины наших подразделений ранили двух наемников.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины погибли военные военные
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Минздрав назвал причину резкой вспышки коронавируса в Украине.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги