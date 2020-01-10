На Донбассе погиб молодой солдат ВСУ: названо имя Героя

В четверг, 9 января, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода старший солдат Николай Довженко.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook. Отмечается, что примерно в 23:00 противник открыл огонь из стрелкового оружия по украинским позициям, в результате чего военнослужащий получил тяжелое ранение.

За несколько часов парень умер в больнице. Николаю было всего 23 года.

Погибший Герой Николай Довженко Facebook/28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Товарищи молодого бойца выразили соболезнования и пообещали отомстить врагу за потерю.

"Соболезнует родным погибшего. Не простим. Отомстим!" – заявили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один военнослужащий ООС, еще один был ранен.

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