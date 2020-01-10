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10 января • обновлено в 12:04
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На Донбассе погиб молодой солдат ВСУ: названо имя Героя

1.3т
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В четверг, 9 января, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода старший солдат Николай Довженко.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook. Отмечается, что примерно в 23:00 противник открыл огонь из стрелкового оружия по украинским позициям, в результате чего военнослужащий получил тяжелое ранение.

За несколько часов парень умер в больнице. Николаю было всего 23 года.

Погибший Герой Николай Довженко

Погибший Герой Николай Довженко

Facebook/28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Товарищи молодого бойца выразили соболезнования и пообещали отомстить врагу за потерю.

"Соболезнует родным погибшего. Не простим. Отомстим!" – заявили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один военнослужащий ООС, еще один был ранен.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС погибли военные Вооруженные силы Украины
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Ну и названия в/ч . По обкурке придумывали ?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Блин, со счёта сбился! Когда во й на закончится? Сколько ещё героев осталось? Или *настоящие герои* сидят в засаде, мальчиков своих посылают?
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Путь ба,ндеровца. Школа, двойки, бурситет, Первый срок в 17 лет, Пиво, водка, бульбулятор, Штурм, Донбасс, рефрижератор.
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