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22 ноября • обновлено в 17:17
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Осталась семья: на Донбассе погиб молодой командир ВСУ. Фото героя

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В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка, старший лейтенант Богдан Шацкий.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Лилия Рагуцкая (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Герой был родом из села Михня Изяславского района на Хмельнитчине. Ему исполнилось 24 года. Всех неравнодушных призвали помочь жене погибшего. Дата похорон героя пока неизвестна.

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Начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук в Facebook отметил , что Богдан Шацкий был выпускником львовской военной академии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона утром 19 ноября скончался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Евгений Коростелев. Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября во время выполнения задач в районе проведения ООС.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс ООС Новости Донбасса Вооруженные силы Украины
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Пигин Макс
Пигин Макс
Да и хер с ним. Земля стекловатой!!!
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