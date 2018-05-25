На Донбассе погиб молодой боец "Правого сектора"

В зоне проведения ООС на Донбассе в результате обстрела 25 мая погиб боец "Правого сектора" с позывным "Хитрый".

Об этом сообщила 1-я отдельная штурмовая рота Добровольческого украинского корпуса Правый сектор, отметив, что бойцу было 22 года.

"Сегодня в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб боец Первой Отдельной штурмовой роты ДУК ПС - друг "Хитрый". Его боевой дух поражал. Всегда уравновешенный, уверенный в своих действиях и рассудительный боец - доброволец не раз становился командиром позиций и нес на себе большую ответственность", – сообщили в пресс-службе.

Побратимы отметили, что "Хитрый" был одним из тех, кого всегда ставили в пример бойцам, кем гордились и на кого равнялись. Он стремился улучшать знания в тактике и медицине, а также проходил международные курсы. На молодого бойца всегда рассчитывали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе погиб молодой боец Украинской добровольческой армии Иван Жуков.