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2 января • обновлено в 21:03
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На Донбассе погиб еще один защитник Украины: названо имя

1.3т
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На Донбассе трагически погиб военнослужащий 72-й бригады Сергей Кравченко.

Печальную новость на своей странице в Facebook сообщил его побратим Михаил Мельник. По его словам, у военного был позывной "Шаман".

Похороны состоятся в г. Кропивницкий по адресу ул. Андреевская, 55. "Прощание у дома, в 11:00", – написал Мельник.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

ТСН

Украинцы в комментариях выразили свои соболезнования родным погибшего героя.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в среду, 1 января, погиб украинский воин Юрий Сергеев ("Гудвин"). Произошло это в районе Золотого на Луганщине.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Трагически погиб, но при это ни слова о "подлом выстреле оккупанта". Значит сам самоликвидировался? Как вчерашний?
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1
0
Скирда Женя
Скирда Женя
Светлая память, Герою Украины!!! Смерть русско-фашистским оккупантам!!!!
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1
2
Ермаков Николай
Ермаков Николай
Скирда Женя, а в чем герой?то что от пьянки сдох?
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2
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Повесился или застрелился?
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3
0
Южный Гарик
Южный Гарик
Tapasenko 0leg, перебухал шмурдяка
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1
0
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Tapasenko 0leg, что, понос замучал?
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0
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