На Донбассе погиб еще один защитник Украины: названо имя

На Донбассе трагически погиб военнослужащий 72-й бригады Сергей Кравченко.

Печальную новость на своей странице в Facebook сообщил его побратим Михаил Мельник. По его словам, у военного был позывной "Шаман".

Похороны состоятся в г. Кропивницкий по адресу ул. Андреевская, 55. "Прощание у дома, в 11:00", – написал Мельник.

Война на Донбассе ТСН

Украинцы в комментариях выразили свои соболезнования родным погибшего героя.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в среду, 1 января, погиб украинский воин Юрий Сергеев ("Гудвин"). Произошло это в районе Золотого на Луганщине.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!