Отдал 22 года на защиту Украины: на Донбассе застрелили сержанта ВСУ

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 19 января, погиб боец 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Слободанюк Александр.
Об этом на своей странице в Facebook сообщили представители бригады Черных Запорожцев. Также в сети опубликовали фото погибшего младшего сержанта.
Уточняется, что боец умер от пули террориста, выполняя боевые задачи по обороне и защите Украины.
Иллюстрация. Война на Донбассе
Соцсети
"Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев выражает искренние соболезнования семье, родным, близким, друзьям и знакомым нашего воина Александра.
Склоняем головы в скорби по нашему боевому собрату, который 22 года своей жизни отдал делу защиты народа Украины!" – сказано в сообщении.
Слободанюк Александр
Цензор.Нет
"Цензор.Нет" передает, что военнослужащий погиб в Луганской области. Он жил в городе Первомайск Николаевской области.
Как писал OBOZREVATEL, 18 января на Донбассе также погиб украинский воин из 72-й бригады Черных Запорожцев. Валерий Закусило получил смертельное ранение в голову.
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