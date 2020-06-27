На Донбассе погиб боец ВСУ, еще двое ранены, – штаб ООС

В субботу, 27 июня, на Донбассе скончался один украинский военнослужащий, еще двое бойцов получили ранения.

Об этом сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Вблизи Старогнатовки в результате разрыва неизвестного боеприпаса пострадали два защитника. От полученных множественных осколочных ранений, к сожалению, один из военнослужащих погиб, второго доставили в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь", – сказано в сообщении.

Еще один боец был ранен в результате взрыва неизвестного устройства во время разминирования участка в районе Марьинки.

Всего с начала суток российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

Террористы открывали огонь в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Гранитное, Водяное и Светлодарск.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. Потери оккупантов уточняются", – добавили в штабе ООС.

Карта ООС за 27 июня. Источник - Министерство обороны Украины

Как писал OBOZREVATEL, накануне защитники Украины уничтожили одного и ранили двух оккупантов после того, как они применили запрещенное оружие.