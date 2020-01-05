На Донбассе подорвался грузовик с бойцами ВСУ: подробности трагедии

На войне за независимость на Донбассе 5 января подорвался грузовик с украинскими военнослужащими.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, трагедия произошла в районе поселка Хутор Вольный. Один боец ВСУ умер, еще один получил тяжелые ранения.

"В результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению", – сказано в сообщении.

Иллюстрация фото из открытых источников

Как писал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе разгорелись кровавые бои, в результате которых один военнослужащий погиб и еще трое получили ранения.

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