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5 января • обновлено в 19:00
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На Донбассе подорвался грузовик с бойцами ВСУ: подробности трагедии

3.3т
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На войне за независимость на Донбассе 5 января подорвался грузовик с украинскими военнослужащими.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, трагедия произошла в районе поселка Хутор Вольный. Один боец ВСУ умер, еще один получил тяжелые ранения.

"В результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению", – сказано в сообщении.

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Иллюстрация

Иллюстрация

фото из открытых источников

Как писал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе разгорелись кровавые бои, в результате которых один военнослужащий погиб и еще трое получили ранения.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина

Новости расследований

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