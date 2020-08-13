На Донбассе подорвались воины ВСУ: есть погибший и раненый
В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 13 августа на неизвестном взрывном устройстве подорвались воины ВСУ, которые отклонились от установленного маршрута.
В результате один защитник погиб на месте, а еще один получил ранения, сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.
Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему окажут необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.
Также командование Объединенных сил и командование оперативно-тактической группировки "Восток" выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 августа на Донбассе в зоне боевых действий погиб военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил ВСУ.
Причиной трагедии стало неосторожное обращение с оружием во время выполнения боевого задания.
Перед этим командование ООС сообщило, что трое украинских военнослужащих умерли на Донбассе из-за резкого ухудшения состояния здоровья.