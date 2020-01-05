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5 января • обновлено в 08:21
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На Донбассе разгорелись кровавые бои: появились тревожные новости

3.1т
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В субботу, 4 января, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Два украинских военнослужащих ранены.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Авдеевки, Верхнеторецком и Водяного, где открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

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Кроме этого, по станковой автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

На Донбассе разгорелись кровавые бои: есть раненые

На Донбассе разгорелись кровавые бои: есть раненые

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Во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащего Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и им оказана квалифицированная помощь.

С начала текущих суток, 5 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в штабе ОС заявили, что за 2019 год российские оккупанты Донбасса понесли огромные потери живой силы и техники. Счет ликвидированных террористов перевалил за 600 человек.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс ООС Вооруженные силы Украины
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