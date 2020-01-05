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5 января • обновлено в 12:55
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Разведчики ВСУ подорвались на Донбассе: один погиб, трое раненых

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Украинские разведчики подорвались на минах в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Один из них погиб, еще трое получили ранения.

О трагедии сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Два подрыва на минах в одном из разведывательных батальонов на одном и том же опорном пункте. Один погибший, трое раненых. К сожалению, подрывы на своих минах. Эх..." – написал он.

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Разведчики ВСУ подорвались на Донбассе

Разведчики ВСУ подорвались на Донбассе

politeka.net

При этом Бутусов не уточнил, является ли одним из упомянутых ЧП подрыв на минах наших военных в субботу, 4 января. Тогда, по данным штаба ОС, были ранены два бойца.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевые потери украинской армии в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе за прошедший 2019 год составили минимум 111 человек.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Донбасс Новости Донбасса
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Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Самая сильная армия Галактики, не догадалась нарисовать карты минных полей? Как же так?
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1
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Опять не получилось тысячувдень....
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4
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Да ладно, наконец то стали призвать что на своих же минах подрываются) Вояки)
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2
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