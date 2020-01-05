Разведчики ВСУ подорвались на Донбассе: один погиб, трое раненых

Украинские разведчики подорвались на минах в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Один из них погиб, еще трое получили ранения.
О трагедии сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.
"Два подрыва на минах в одном из разведывательных батальонов на одном и том же опорном пункте. Один погибший, трое раненых. К сожалению, подрывы на своих минах. Эх..." – написал он.
Разведчики ВСУ подорвались на Донбассе
politeka.net
При этом Бутусов не уточнил, является ли одним из упомянутых ЧП подрыв на минах наших военных в субботу, 4 января. Тогда, по данным штаба ОС, были ранены два бойца.
Как сообщал OBOZREVATEL, боевые потери украинской армии в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе за прошедший 2019 год составили минимум 111 человек.
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